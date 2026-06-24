Международный центр Низами Гянджеви в рамках Лондонской недели климатических действий в партнерстве с лидерами высокого уровня по климату COP31 и Форумом Zero Waste организовал круглый стол на тему «Преодоление пустоты в климатических инвестициях: решающая роль частного сектора».

Отмечалось, что в центре внимания дискуссий находились вопросы увеличения инвестиций частного сектора в энергетический переход, устранения глобального разрыва в финансировании климатических мер и формирования конкретных инициатив в этом направлении в преддверии COP31, сообщили в Центре.

В мероприятии приняли участие представитель президента Азербайджана по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев, лидер высокого уровня по климату COP31 Самед Агырбаш, лидер высокого уровня по климату COP29 Нигяр Арпадараи, представители международного финансового и энергетического секторов, а также члены Международного центра Низами Гянджеви.

Подчеркивалось, что круглый стол сыграл роль важной платформы для усиления роли частного сектора в финансировании климатических мер и ускорения перехода к чистой энергии.