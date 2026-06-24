Европейский омбудсмен Тереза Анжиньо начала проверку в отношении председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен из-за тайного чата с участием канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджи Мелони, британского премьера Кира Стармера и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет газета Berliner Zeitung.

Анжиньо уведомила о проверке Еврокомиссию на прошлой неделе. Она изучает, не нарушила ли ЕК правила прозрачности, отказавшись предоставлять доступ к переписке нидерландской организации Follow the Money (FTM). В Еврокомиссии обосновали отказ тем, что публикация данных чата могла бы «осложнить международные отношения Евросоюза (и его стран-членов) с третьими государствами».

«Я приняла решение начать расследование действий Еврокомиссии в отношении запроса заявителя в соответствии с нормативными актами ЕС, касающимися общественного доступа к документам», — написала Анжиньо организации FTM. Она рассчитывает до середины июля встретиться с представителями ЕК.