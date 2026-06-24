Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась со спикером Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем в рамках проходящей в Баку 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств — членов Организации исламского сотрудничества.

На встрече было выражено удовлетворение высоким уровнем развития братских и союзнических отношений между нашими странами по всем направлениям. Было отмечено, что Азербайджан и Турция, руководствуясь лозунгом Общенационального лидера Гейдара Алиева «Одна нация, два государства», демонстрируют солидарность и взаимную поддержку по всем вопросам, сообщили в отделе прессы и по связям с общественностью Милли Меджлиса.

Спикер Сахиба Гафарова заявила, что именно братские отношения между президентами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом, основанные на взаимном уважении и доверии, а также их политическая воля и решимость привели к тому, что наши отношения достигли своего наивысшего уровня.

На встрече также была отмечена важная роль парламентов в дальнейшем расширении отношений между нашими странами, выражено удовлетворение уровнем существующих связей в этом направлении.

В ходе беседы Нуман Куртулмуш с удовлетворением вспомнил свою сегодняшнюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и поделился положительными впечатлениями о ней.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.