Председатель Собрания исламского совета Ирана Мохаммад Багер выразил признательность за поддержку, оказанную президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Азербайджанским государством и народом в трудные для Ирана дни.

На встрече с президентом Ильхамом Алиевым в среду Галибаф выразил благодарность главе государства за то, что он посетил посольство Ирана в Баку и выразил соболезнования в связи с гибелью Верховного руководителя Исламской Республики Иран Аятоллы Сейеда Али Хаменеи и многочисленных мирных жителей, а также за поздравительное послание, направленное Аятолле Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи по случаю его избрания на пост Верховного руководителя Исламской Республики Иран.

Отметив, что война — это большая беда и трагедия, Галибаф подчеркнул, что в тот период Азербайджан остался верен добрососедским отношениям с Ираном, оказала гуманитарную помощь, азербайджанский народ находился рядом с Ираном. Он добавил, что это навсегда останется в памяти иранского народа.

Подчеркнув, что Азербайджан и Иран всегда находились рядом друг с другом и в трудные дни, Мохаммад Багер Галибаф расценил это как очередной пример единства и солидарности наших стран. Гость заявил, что эта война также показала Ирану, насколько важны контакты с мусульманскими странами.

Мохаммад Багер Галибаф отметил, что в период войны Иран узнал, кто его друг, а кто враг. Азербайджан, как дружественная страна, был рядом с Ираном.