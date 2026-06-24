Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с делегацией во главе с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем.

На встрече была отмечена значимость проведения 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества в Баку, сообщили в Кабинете министров.

Стороны с удовлетворением отметили успешное развитие азербайджано-турецких отношений, основанных на братстве, союзничестве и взаимном доверии. Было подчеркнуто, что межпарламентское сотрудничество остается важной частью двусторонних связей.

Также была отмечена значимость регулярных контактов и взаимных визитов между законодательными органами двух стран. Участники встречи обсудили перспективы дальнейшего расширения сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес.