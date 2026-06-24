Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов встретился с делегацией во главе со спикером Палаты депутатов Иордании Мазеном Торки Саудом Аль-Кади.

Стороны отметили, что азербайджано-иорданские отношения, основанные на дружбе и высоком политическом диалоге, создают основу для развития энергетического сотрудничества, сообщили в минэнергетики.

Также на встрече они обсудили ситуацию в сфере производства, экспорта и поставок энергии в обеих странах, оценили возможности сотрудничества в нефтегазовом секторе и возобновляемой энергетике.

Была отмечена важность подписания Меморандума о взаимопонимании между профильными ведомствами и создания рабочей группы для определения перспективных направлений сотрудничества.

Состоялся обмен мнениями по ситуации на глобальных энергорынках.