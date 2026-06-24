В России сложилась критическая ситуация с авиатопливом, выполнение полетов теряет «весь экономический смысл». Об этом говорится в заявлении российской авиакомпании «Азимут».

Компания сообщила, что в начале июня ее основной поставщик авиатоплива заявил о необходимости сократить потребление примерно на треть от заявленных объемов. Причиной стали «форс-мажорные ситуации на нефтеперерабатывающих заводах» и, соответственно, сокращение объемов авиатоплива на рынке.

В «Азимуте» утверждают, что у альтернативных поставщиков также нет необходимого объема авиатоплива.

Кроме того, одновременно с дефицитом топлива резко выросли цены на него, подчеркивают в авиакомпании. С начала июня цена авиатоплива в российских аэропортах повысилась в среднем на 17%, а, например, в Махачкале стоимость керосина выросла на 64% и достигла 157 тысяч рублей.