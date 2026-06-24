Московский НПЗ Газпромнефти сможет устранить повреждения и возобновить переработку нефти после недавних атак беспилотных летательных ‌аппаратов (БПЛА) минимум через полгода, сообщили Рейтер два источника, знакомые с планами завода.

«Полгода на ремонт — это в лучшем случае», — ​сказал один из источников.

Нефтеперерабатывающий завод, расположенный на южной окраине российской столицы, является крупнейшим поставщиком топлива в Московскую область.

В июне он дважды подвергся ударам украинских беспилотников, что вынудило его приостановить работу.