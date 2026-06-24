Россия надеется, что Ереван в итоге сделает выбор в пользу Евразийского экономического союза (ЕАЭС), так как этот интеграционный процесс значительно выгоднее, чем потенциальное членство Армении в ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы убеждены, что этот интеграционный процесс, а именно ЕАЭС, ежегодно дает изрядный процент к росту ВВП в Армении. И мы убеждены, что по всем своим качественным характеристикам наш интеграционный процесс значительно превосходит другие альтернативы. И мы надеемся, что в первую очередь армянский народ и также нынешнее армянское руководство по итогам анализа ситуации придут к этой же точке зрения», — отметил он.