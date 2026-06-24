Страховой рынок Азербайджана за последние три года продемонстрировал устойчивый рост, однако его потенциал остается далеко не исчерпанным.

Об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы на XI Азербайджанском международном страховом форуме.

По его словам, в период с 2022 по 2025 год объем собранных страховых премий в стране увеличился на 55% — с 971 млн до 1,5 млрд манатов. Одновременно страховые выплаты выросли более чем в два раза и достигли 921 млн манатов.

Гасымлы отметил, что рост основных показателей свидетельствует о повышении роли страхового сектора в национальной экономике и расширении охвата населения страховыми услугами. За три года уровень проникновения страхования в экономику вырос с 0,73% до 1,17%, а объем страховых премий на душу населения увеличился с 95 до 147 манатов.

По его словам, дальнейшее развитие отрасли связано с реализацией Государственной программы по расширению финансовой инклюзивности на 2026–2030 годы. В рамках программы планируется увеличить долю взрослого населения, имеющего страховые договоры, с 25% до 32%.

Глава Центра также обратил внимание на структурные проблемы финансовых рынков стран тюркского мира. По его словам, объем накопленных сбережений в этих государствах значительно превышает объем инвестиций, а разрыв между ними примерно в четыре раза больше среднемирового показателя.

«У нас больше сбережений и меньше капитала. В результате часть этих средств покидает наши страны. Главная задача заключается в том, чтобы превратить сбережения в инвестиционный капитал», — подчеркнул Гасымлы.

Он отметил, что для достижения этой цели необходимы эффективное управление рисками и укрепление доверия к финансовым институтам. Именно поэтому управление рисками было включено в число приоритетов Стратегии развития финансового сектора Азербайджана на 2022–2026 годы.

Гасымлы также подчеркнул, что мировая страховая отрасль переживает масштабную трансформацию под влиянием цифровизации, искусственного интеллекта, климатических рисков и изменений инвестиционных подходов. По его словам, страховые компании все активнее используют технологии анализа данных и инвестируют в альтернативные активы для повышения устойчивости бизнеса.

По мнению исполнительного директора Центра, страховой сектор постепенно превращается не только в механизм компенсации убытков, но и в важный инструмент повышения экономической устойчивости, привлечения инвестиций и управления рисками. Проводимые в Азербайджане институциональные реформы и цифровая трансформация финансовой системы создают дополнительные возможности для дальнейшего роста страхового рынка и укрепления его роли в экономике страны.