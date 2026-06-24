Minval Politika сообщает, что коллеги из проекта Fakyoxla провели расследование публикации платформы UNITED24 Media, в которой утверждалось, что азербайджанское предприятие «Иглим», входящее в структуру холдинга «Азерсилах», якобы участвовало в цепочке поставок компонентов для российских ракет Х-29ТЭ.

По итогам анализа представленных документов расследователи пришли к выводу, что значительная часть «доказательств» содержит признаки подделки и многочисленные несоответствия.

В частности, эксперты обратили внимание на то, что ряд документов оформлен исключительно на русском языке, хотя официальная документация государственных структур Азербайджана должна составляться прежде всего на государственном языке. Кроме того, в документах используются наименования и реквизиты, не соответствующие официальным данным холдинга «Азерсилах».

Авторы расследования также указывают на признаки цифрового монтажа, различия в почерке при заполнении реквизитов, ошибки в адресах предприятий, использование несуществующих регистрационных данных и несоответствие документов установленным правилам государственного делопроизводства.

Отдельное внимание уделено таможенным декларациям, на которые ссылалась UNITED24. По данным Fakyoxla, в опубликованных материалах отсутствуют доказательства участия азербайджанского предприятия в поставках изделия «9P-1036», а авторы расследования фактически объединили сведения о разных предприятиях и разных видах продукции, представив их как единую цепочку поставок.

Кроме того, анализ российских технических документов показал, что производство ряда компонентов ещё с 2022 года переносилось непосредственно на российские предприятия, что, по мнению исследователей, противоречит версии о продолжающейся зависимости от азербайджанских поставщиков.

В Fakyoxla также отмечают, что представленные документы не содержат обязательных для подобных материалов грифов секретности, а сама логика предполагаемой «утечки» противоречит действующим правилам обращения с документами в оборонной сфере.

Авторы расследования считают, что публикация могла стать частью дезинформационной кампании, направленной на создание впечатления о продолжающемся военно-техническом сотрудничестве между Азербайджаном и Россией в сфере производства ракетного вооружения.

Полный текст расследования читайте тут.