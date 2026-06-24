В Армении — очередная «экспертная истерика». А толчком к ней послужил состоявшийся в Гёйгёле фестиваль «Наследие Западного Азербайджана — возвращение к историческим корням». Как уже рассказывал Minval Politika, прошёл фестиваль в этнопосёлке «Хан Юрду» в селе Ени Зод Гёйгёльского района. Гостям представили традиции, фольклор, ремёсла, музыку и культуру разных регионов Западного Азербайджана. Также прошли выставки и показательные выступления спортсменов клуба «Иреван». Фестиваль завершился концертной программой «Голос Родины». Накануне аналогичный фестиваль проходил в Ордубаде.

И вот этот фестиваль вызвал форменную бурю в оппозиционном секторе армянского экспертного сообщества. Прокремлёвские тг-помойки наперебой цитируют «эксперта по Азербайджану» Татев Айрапетян. От её бдительного ока не ускользнуло, что на этот фестиваль «собрались депутаты, руководители органов местного самоуправления и устроили «праздник» под звуки зурны и дхола (армянское название барабана) на фоне карты нашей страны. Я говорю абсолютно серьёзно — откройте и прочитайте первоисточник». И вообще, по её мнению, «в Азербайджане на ежедневной основе продвигается и разрабатывается экспансионистская концепция, направленная против Республики Армения».

Ещё один близкий к реваншистским кругам ТГ-канал с претенциозным названием «Сияющая звезда» предоставил трибуну «международнику» Григорию Баласаняну, который решил слегка обновить старые пропагандистские штампы и подготовить их к новой ситуации. Его очень волнует, «кто именно приедет. Это могут быть люди с азербайджанскими паспортами: например, афганцы, люди, привезённые из других мест, или сирийские беженцы, получившие азербайджанские паспорта. Суть в том, что эти люди приедут — в отличие от армян, которые, имея освобождённый «Арцах», так и не смогли решить там вопрос заселения. Эти люди приедут. Вместе с ними, для обеспечения их безопасности, прибудут и определённые полицейские подразделения, которые будут дислоцированы в тех же местах, где разместятся эти азербайджанцы. Следовательно, для них будут созданы все условия, чтобы они приехали. Смогут ли они приехать, приедут ли на самом деле — это уже другой вопрос, но у меня есть внутреннее убеждение, что они приедут». Словом, старые страшилки о «сирийских и афганских наёмниках» в новой редакции.

Можно списать всё на поствыборные страсти. Как бы после окончания голосования жёсткая пикировка между правящей партией и оппозицией должна была бы утихнуть, но в реальности обмен шпильками продолжается, и тема азербайджанцев, которые вот-вот начнут приезжать в Армению, — это прекрасное обвинение против Никола Пашиняна. Тем более что многие эксперты из лагеря реваншистов уже прямо обвиняют власть: почему на фестиваль не реагирует МИД Армении? Почему вообще власти молчат? Это правда. Но не вся.

Можно, конечно, попытаться успокоить армянское экспертное сообщество: Азербайджан не собирается устраивать вооружённое вторжение в Армению и аннексировать её территорию. Возвращение к родным очагам жителей Западного Азербайджана, которые подвергались депортациям и этническим чисткам, — это требования международного гуманитарного права, а не предмет дипломатического торга. Тем более никто не собирается в случае конструктивного поведения Армении вводить на её территорию полицейские подразделения, перебрасывать наёмников и т.д.

Однако куда важнее и информативнее другое. В Армении до сих пор не признали своей ответственности за те «этнические чистки», даже не попытались их осудить и привлечь к ответственности виновных. Тем более в Ереване, и в правящем, и в оппозиционном лагере, и слышать не хотят о реализации права на возвращение. Правящая партия предпочитает молчать, реваншисты анонсируют законодательные инициативы в стиле «запретить азербайджанцам покупать недвижимость в Армении» и закатывают перманентные истерики. А это значит, что никаких изменений общественного мнения в Армении по поводу этнических чисток восьмидесятых годов и готовности, точнее, неготовности жить рядом с азербайджанцами так и не произошло. И из этого надо сделать самые серьёзные выводы.