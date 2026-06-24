Сегодня в некоторых частях Ясамальского и Низаминского районов Баку будут введены временные ограничения в подаче электроэнергии.

Как сообщили в ОАО «Азеришыг», отключения связаны с проведением ремонтных работ на трансформаторных подстанциях.

Так, на территории Ясамальского районного управления энергоснабжения и сбыта с 10:00 до 13:00 ремонтные работы будут проводиться на одной из трансформаторных подстанций. В связи с этим перебои в электроснабжении затронут улицы Зергерпалан, Льва Толстого, Сулеймана Тагизаде, Гази Асланова, Аловсата Гулиева, а также часть проспекта Азербайджан.

В тот же период — с 10:00 до 13:00 — в связи с ремонтно-профилактическими работами на подстанции в Низаминском районе ограничения коснутся отдельных участков улиц Эльшана Сулейманова и Рустама Рустамова.

В «Азеришыг» отметили, что после завершения работ жители указанных территорий будут обеспечены более качественным и стабильным электроснабжением.