Председатель ГЭЦ Малейка Аббасзаде заявила, что вступительные экзамены в магистратуру в Азербайджане, в определенном смысле, являются одними из самых простых вступительных экзаменов.

«Что мы проверяем? Знания по информатике на уровне пользователя, знания иностранных языков и логическое мышление. Вы хорошо знаете, что в современном мире для занятия научной деятельностью есть два основных инструмента — иностранный язык и ИТ-технологии. Люди, умеющие работать с этими двумя инструментами, могут быть более успешными в научной деятельности. Если кто-то говорит, что у меня есть интерес к науке, но я не хочу изучать ИТ-технологии и знать иностранный язык, это нельзя считать серьезным подходом. На третьем этапе проверяется логическое мышление кандидата. Это также очень важное качество для лица, желающего проводить научные исследования. На вступительных экзаменах в магистратуру, как вы знаете, создается возможность как минимум двух попыток. Кандидаты могут принять участие в экзамене, увидеть, что у них есть какие-то трудности, работать в этом направлении и сделать попытку снова.

Что касается докторантуры, мы проводим только экзамен по иностранному языку. Остальные экзамены не имеют к нам никакого отношения. Иностранный язык также является инструментом для лица, желающего заниматься научной деятельностью, и он должен уметь работать с этим инструментом. Лицо, желающее заниматься научными исследованиями и поступить в докторантуру, должно знать иностранный язык. Мы требуем здесь знания на уровне B2, и это достаточно простой экзамен. Кандидат может даже не сдавать наш экзамен, может сдать любой международный экзамен по иностранному языку и представить сертификат. Более того, большинство этих международных экзаменов сложнее нашего экзамена.

Мы не создаем дополнительных препятствий. Но возникает другой вопрос: все ли поступающие в эту сферу действительно хотят заниматься наукой? Или есть и те, кто использует магистратуру или докторантуру для того, чтобы отсрочить военную службу на несколько лет? Есть ли такие случаи в нашем обществе? Не знаю, может быть, и нет», — отметила она.