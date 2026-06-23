Иран будет выполнять свои обязательства в рамках меморандума с США, но Тегеран не доверяет Вашингтону. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

«Мы с недоверием относимся к США, поскольку мы два раза подвергались нападениям во время переговоров. Вместе с этим мы всегда были и остаемся готовыми к диалогу и миру», — сказал он.

Пезешкиан также подчеркнул, что Иран не намерен «склонять голову» перед «незаконными и негуманными» требованиями.

«Если противоположная сторона будет придерживаться своих обязательств и не выходить за оговоренные рамки, то и мы будем действовать в соответствии с обязательствами», — добавил глава республики.