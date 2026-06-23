Португальский форвард Криштиану Роналду забил в ворота сборной Узбекистана и установил рекорд чемпионатов мира.

41-летний нападающий стал первым в истории футболистом, забившим на шести чемпионатах мира. После его гола сборная Португалии повела в игре с Узбекистаном со счетом 1:0.

Гол в ворота узбеков стал для Роналду девятым на мировых первенствах. В 2006, 2010, 2014 и 2022 годах он забил по одному голу. Самым результативным для форварда «Аль-Насра» стал ЧМ-2018, где он отличился четыре раза. На текущем мундиале у Роналду один гол.