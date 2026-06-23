Президент США Дональд Трамп считает, что спешки с отправкой инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Иран нет, но в надлежащий момент они прибудут на ядерные объекты исламской республики.

«Спешки нет. Но они будут там в нужный момент», — отметил он, говоря о том, когда инспекторы посетят ядерные объекты Ирана. Комментируя заявления иранской стороны о том, что таких договоренностей нет, Трамп подчеркнул: «Они ошибаются». «Они знают, что ошибаются», — добавил он, отвечая на вопросы журналистов после прибытия в штат Пенсильвания.