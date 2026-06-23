Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе официального визита в Брюссель заявил о подписании коммерческих соглашений и меморандумов на сумму свыше 12 млрд долларов.

Как сообщила Акорда, в рамках визита состоялись встречи с представителями Европейского союза и Европейского инвестиционного банка.

По словам Токаева, достигнутые договорённости подтверждают высокий уровень доверия европейского бизнеса к экономике Казахстана и проводимым в стране реформам.

Еврокомиссар по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович отметил, что визит президента Казахстана открывает новую главу в отношениях между Европейским союзом и Казахстаном.

Он подчеркнул, что подписанные коммерческие соглашения стали результатом многолетней совместной работы по укреплению торгово-экономического сотрудничества между сторонами.