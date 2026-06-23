Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон разделяет дипломатические треки по Ливану и Ирану, подчеркнув, что переговоры о прекращении огня в Ливане будут вестись напрямую с ливанским правительством и не будут связаны с диалогом с Тегераном.

По его словам, Ливан является суверенным государством, а обсуждение ситуации внутри страны должно вестись отдельно от иранского направления.

«Этот процесс отдельный, потому что Ливан — суверенная страна. У него есть правительство, и когда речь идет о Ливане и том, что происходит внутри страны, мы будем вести переговоры напрямую с ливанским правительством», — отметил Рубио.

Он добавил, что роль Ирана в регионе, в частности его поддержка «Хезболлах», будет обсуждаться отдельно в рамках контактов с Тегераном.

«Есть иранский аспект в отношении Ливана — это их поддержка и спонсирование “Хезболлах”. Этот фактор будет обсуждаться в наших разговорах с иранцами», — подчеркнул госсекретарь.

Рубио также прокомментировал ситуацию вокруг Ормузского пролива, заявив, что Иран не сможет взимать плату за проход судов в рамках возможных договорённостей с США, поскольку это противоречит нормам международного права.

В то же время Иран и Оман продолжают консультации по будущему управлению судоходством в Ормузском проливе, включая вопросы морских услуг и безопасности стратегического маршрута. По итогам переговоров стороны договорились создать совместную рабочую группу и продолжить обсуждения с участием других прибрежных государств.