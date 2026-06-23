Еврокомиссар по расширению Марта Кос заявила, что торговые маршруты между Европой и Азией становятся менее надёжными на фоне геополитической напряжённости и проблем безопасности.
По её словам, северный маршрут через территорию России фактически нарушен, а южные направления сталкиваются с растущими рисками и нестабильностью.
«Северный маршрут через Россию нарушен. Южные маршруты сталкиваются с угрозами безопасности. Но есть и другой путь: Средний коридор.
Сегодня мы запустили Платформу «Программа развития транспортной инфраструктуры», чтобы продвинуть его вперед», — написала она в X.
Trade routes between Europe and Asia have become less reliable.
The northern route via Russia is disrupted. The southern routes face security risks.
But there is another way: the Middle Corridor.
Today, we launched the Connectivity Agenda Platform to move it forward. pic.twitter.com/rEJVjFq4uC
— Marta Kos (@MartaKosEU) June 23, 2026