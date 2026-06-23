Армения рассчитывает, что к 2030 году будут открыты границы и транспортные коммуникации с Турцией и Азербайджаном, заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

По его словам, реализация этих планов возможна и раньше — Ереван продолжает работу над региональными транспортными инициативами и видит признаки большей открытости со стороны соседних стран.

Костанян также сообщил, что совместно с американскими партнёрами завершается юридическая подготовка проекта TRIPP («Маршрут Трампа»), параллельно разрабатывается технико-экономическое обоснование, в центре которого — железнодорожное сообщение.

Кроме того, он отметил, что Армения сотрудничает с Европейским союзом в модернизации транспортной инфраструктуры, включая развитие автодорог и строительство новых пограничных переходов.

Костанян указал на заявления Азербайджана о готовности открыть железнодорожное сообщение для армянских грузов, а также на недавние сигналы со стороны Турции о возможности транзита армянских товаров через турецкую территорию.

Он отметил, что Армения также намерена обеспечить беспрепятственное движение грузов через свою часть Среднего коридора, что потребует дальнейшего развития цифровых решений и правовой базы при поддержке ЕС.