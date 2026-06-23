Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен готовится на следующей неделе посетить Армению, сообщает Politico со ссылкой на три источника, знакомых с планами.

В состав делегации ЕС также войдёт комиссар по вопросам расширения Марта Кос. Визит рассматривается как демонстрация поддержки премьер-министра Никола Пашиняна после того, как его партия одержала уверенную победу на парламентских выборах в июне.

По предварительным планам, визит может состояться 1 июля, однако окончательная дата пока не утверждена. Он проходит на фоне стремления Пашиняна укрепить курс Армении на сближение с Европейским союзом и дистанцирование от Москвы. Выборы в стране многие расценивали как своеобразный референдум о геополитическом будущем Армении.

Как отметил один из чиновников ЕС, знакомый с подготовкой поездки, Армения в последние годы находится под «интенсивным и постоянным давлением со стороны России», и визит должен стать «сильным сигналом поддержки» и продолжением уже оказанной помощи. По его словам, это также должно показать, что «Европа рядом с вами».

Отмечается, что предстоящий визит станет уже вторым посещением Армении фон дер Ляйен менее чем за два месяца. В мае она участвовала в саммите Европейского политического сообщества в Ереване, а также в первом саммите ЕС–Армения.