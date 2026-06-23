Президент РФ Владимир Путин заявил, что европейские страны пока не переходят к прямым ударам по России со своей территории, поскольку понимают: последует ответный удар.

По его словам, атаки украинских БПЛА по гражданской инфраструктуре РФ направлены на то, чтобы раскачать российское общество.

Путин также заявил, что Россия восемь лет пыталась договориться, но затем была вынуждена «встать на защиту людей в Донбассе».

Кроме того, президент заявил, что «весь Запад работает на Украину», поставляя Киеву беспилотники. По его словам, западные страны размещают у себя военные производства и направляют большие потоки в зону «СВО».