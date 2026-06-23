Президент России Владимир Путин заявил, что на Западе всё чаще открыто говорят о подготовке к войне с Россией и наращивают военные бюджеты.

По его словам, для оправдания таких расходов и «радикальной милитаризации» стран лидеры НАТО и Евросоюза используют заявления о якобы существующей российской военной угрозе.

Путин отметил, что схема действий «так называемого демократического Запада» проста: сначала создаются угрозы России, вынуждая её принимать меры для самообороны, а затем Москву обвиняют «во всех смертных грехах», чтобы оправдать продолжение агрессивной политики.

Он также также провёл историческую параллель с 22 июня 1941 года, заявив, что даже после нападения на СССР гитлеровская Германия пыталась обвинить Советский Союз и Сталина в агрессии против «коллективного Запада».