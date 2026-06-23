Свердловский областной суд отказался смягчать приговор бывшему главе азербайджанской диаспоры на Урале Шахину Шыхлински и его сыну Мутвалы.

Ранее суд признал их виновными в применении насилия к представителю власти. Шахин Шыхлински получил 9 лет колонии строгого режима, его сын — 8 лет колонии общего режима.

В начале марта бывшего главу диаспоры уже осудили по другому делу на 22 года колонии строгого режима — за убийство коммерсанта и покушение на своего соотечественника. По совокупности приговоров ему назначили 24 года лишения свободы: первые 4 года он проведёт в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима.