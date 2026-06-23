Лидер одной из ведущих политических сил Турции — Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели обрушился с резкой критикой в адрес Европейского парламента, где ранее утвердили очередной доклад по Турции.

«В ЕС должны отдавать отчет своим действиям, знать свое место», – заявил Бахчели на заседании парламентской фракции во вторник, подчеркнув, что Турция – не страна, которая идет на поводу у внешних акторов, опасаясь угроз извне.

Политик акцентировал внимание на противоречиях в позиции самих европейских государств.

«Европа уже много лет заявляет о «стратегической автономии», но в то же время до сих пор не смогла «выйти из тени» Вашингтона при формировании оборонной, политической и экономической архитектуры. В попытке скрыть собственные слабости и недальновидность в Европе активно готовят предвзятые доклады, полные двойных стандартов и псевдориторики о правах человека. Однако в них нет и намека на правду и справедливость, а лишь попытка оказать давление на курс Турции»,- сказал Бахчели, выразив уверенность в том, что попытки Европарламента надавить на Анкару обречены на провал.

Лидер MHP указал, что в Европе долгие годы доверяли систему безопасности и управления внешним игрокам.

«Как подобная Европа осмеливается поучать чему-то Турцию, диктовать условия Анкаре? Как те, кто изо всех сил пытается устранить пробелы в системе собственной безопасности, ожидая своей очереди за столом переговоров, осмеливаются ставить под сомнение политику безопасности или вердикты судов турецкого государства?», – продолжил турецкий политик.

Бахчели напомнил, что Европа десятилетиями не выполняет обещаний, данных Турции. В качестве примера политик привел затягивание диалога по членству Анкары в ЕС, отсутствие продвижения по вопросу смягчения визового режима в отношении турецких граждан, а также медлительность в вопросе обновления соглашения по Таможенному союзу Турция-Евросоюз.