24 июня 2026 года в столице США Вашингтоне, в здании Конгресса (Капитолий), по инициативе Бакинской инициативной группы состоится международная конференция на тему «Право на возвращение и самоопределение: двойные стандарты и избирательные подходы».

Отметим, что это станет первым мероприятием такого рода в Конгрессе США, посвящённым этническим чисткам азербайджанцев со стороны Армении.

В конференции примут участие эксперты по защите прав беженцев и национальных меньшинств, правозащитники, специалисты по международному праву, представители диаспорских организаций, подвергшихся насилию, дискриминации и преследованиям по этническому признаку, представители институтов гражданского общества и пострадавших общин.

Участники обсудят вопрос постоянного сохранения в центре внимания международных организаций фундаментального права сотен тысяч азербайджанцев, насильственно изгнанных со своих исторических земель на территории Армении в результате политики этнических чисток, — права на безопасное, добровольное и достойное возвращение на родину.

Также будет рассмотрен вопрос международно-правовой оценки фактов систематического уничтожения, осквернения и присвоения азербайджанского культурного, религиозного и исторического наследия, оставшегося на территории Армении, включая топонимы, мечети, кладбища, святыни и другие памятники. Участники обсудят возможности вынесения этих нарушений на уровень международной отчётности и мониторинга в рамках ООН и её профильных структур, проведения расследований на местах и документирования фактов, привлечения специальных миссий по установлению фактов, а также разработки механизмов расследования и подотчётности на уровне специальных докладчиков и других международных мандатариев.

Кроме того, в ходе мероприятия будут обсуждаться вопросы реализации права на самоопределение народов, страдающих от колониализма, в частности включение колониальных территорий в список несамоуправляющихся территорий, подлежащих деколонизации, в рамках повестки дня ООН.