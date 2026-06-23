Заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негря заявил, что Америка поддерживает Украину и ее народ в защите своего суверенитета. В то же время он подчеркнул, что время не на стороне России.

«США поддерживают Украину в защите ее свободы и суверенитета. Соединенные Штаты поддерживают украинское население, страдающее от атак, наносящих ущерб важнейшей инфраструктуре и культурному наследию, в том числе от ударов России по Киево-Печерской лавре», — сказал Негря.

В то же время он сослался на недавние слова президента США Дональда Трампа, отметив, что войну нужно закончить как можно скорее.

«Как четко заявил президент Трамп во время саммита G7 на прошлой неделе, Россия должна заключить соглашение. Время не на стороне Москвы», — подчеркнул заместитель постоянного представителя США при ООН.

Он добавил, что армия РФ теряет ежемесячно около 40 тысяч солдат (убитыми и ранеными), а российская экономика сейчас «находится в крайне тяжелом положении». Украина, в свою очередь, быстро внедряет инновации на фронте.

По словам дипломата, война РФ против Украины длится «слишком долго и должна закончиться». И единственным ответом во всей этой ситуации являются дипломатия и переговоры, поскольку ничто другое «не остановит эти бессмысленные убийства».

«Соединенные Штаты настроены добиться прекращения огня и достичь путем переговоров соглашения, которое положит конец российско-украинской войне, как можно скорее. Хватит! Настало время для немедленного прекращения огня», — заявил Негря.

В итоге он призвал обе воюющие стороны вернуться к переговорному процессу.

«Сейчас настало время для России и Украины вернуться за стол переговоров и заключить мирное соглашение», — резюмировал чиновник.