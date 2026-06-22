Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США и Иран нашли способ обеспечить постоянную открытость Ормузского пролива.

Об этом он сказал журналистам перед вылетом из Швейцарии после переговоров с делегацией Ирана в Бюргенштоке.

«Мы создали механизм, позволяющий гарантировать не просто то, что Ормузский пролив открыт, а то, что он будет оставаться открытым», — отметил Вэнс.

Он напомнил, что через пролив уже вывезено около 15 млн баррелей нефти, и выразил мнение, что цены на мировых рынках топлива будут снижаться.

По его словам, также создан механизм для поддержания регионального перемирия и контроля над возможными конфликтами.

«Мы работаем с союзниками — от израильтян до арабов в [Персидском] заливе — чтобы гарантировать сохранение перемирия. У нас очень хорошее ощущение по поводу того, как с этим обстоят дела», — добавил вице-президент.