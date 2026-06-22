Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела в понедельник встречу с заместителем председателя Палаты представителей Королевства Марокко Мохамедом Гайятом, участвующим в проходящей в Баку 20-й сессии Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества.

Об этом сообщили в Отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

На встрече было выражено удовлетворение нынешним уровнем отношений между Азербайджаном и Марокко. Было отмечено, что двусторонние связи, основанные на взаимном уважении, успешно развиваются, особенно в политической сфере. Стороны подчеркнули важность сотрудничества и взаимной поддержки в рамках международных организаций.

В ходе беседы было отмечено, что межпарламентское сотрудничество играет важную роль в углублении отношений между двумя странами. Сахиба Гафарова с удовлетворением вспомнила свой официальный визит в Марокко и встречи с марокканскими коллегами в рамках различных международных мероприятий, отметив, что эти контакты способствуют развитию двусторонних связей.

На встрече было подчеркнуто, что группы дружбы, действующие в парламентах обеих стран, а также подписанный в текущем году межпарламентский Меморандум о взаимопонимании создают благоприятные возможности для расширения сотрудничества.

Стороны выразили удовлетворение взаимодействием парламентов в международных парламентских организациях, в том числе в рамках Парламентской сети Движения неприсоединения. Было отмечено, что Марокко активно участвует в деятельности организации и придает особое значение ее работе.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.