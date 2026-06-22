Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси установил новый рекорд по голам, забитым на чемпионатах мира по футболу.

В матче группового этапа первенства мира 2026 года против сборной Австрии Месси забил свой 17-й гол на чемпионатах мира.

Таким образом Месси побил рекорд бывшего игрока сборной Германии Мирослава Клозе, отличившегося на чемпионатах мира 16 раз.

В первом тайме матча со сборной Австрии сегодня Месси не реализовал пенальти, таким образом отсрочив на несколько минут рекордный гол.

Аргентинский футболист также стал единоличным лучшим бомбардиром ЧМ 2026, забив свой четвертый гол. Он отличился хет-триком в первой игре против сборной Алжира.

Нынешний чемпионат мира шестой в карьере Месси. До этого 38-летний аргентинец принимал участие на чемпионатах мира в 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годах. На ЧМ-2022 в Катаре он в составе национальной команды своей страны завоевал золотую медаль.