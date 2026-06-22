Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

Информация об этом опубликована на странице Управления по коммуникациям Администрации президента Турции в социальной сети «X».

В ходе телефонного разговора были обсуждены турецко-иранские двусторонние отношения, а также вопросы, стоящие на региональной и глобальной повестке дня.

Эрдоган сообщил, что положительно оценивает достигнутое соглашение между Ираном и США. Он отметил, что Турция готова оказать всю возможную поддержку для того, чтобы процесс завершился мирным путем.

Турецкий лидер подчеркнул важность проявления бдительности в отношении сил, пытающихся сорвать переговорный процесс.

Эрдоган отметил необходимость принятия шагов в направлении укрепления регионального мира и стабильности в новый период и сообщил, что Турция продолжит свою деятельность для достижения этой цели.

В ходе телефонного разговора также было доведено до внимания, что усилия по развитию сотрудничества между Турцией и Ираном в сферах торговли, финансов и энергетики будут продолжены.