Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отмечает динамичное и последовательное развитие двусторонних отношений между Баку и Ашхабадом на принципах равноправия и взаимной выгоды.

«Была подтверждена готовность к продолжению активного сотрудничества двух стран в рамках авторитетных международных и региональных организаций. Также будет продолжено тесное взаимодействие Туркменистана и Азербайджанской Республики в рамках пятистороннего сотрудничества в Каспийском море», — сказал Бердымухамедов на совместном с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выступлении по итогам состоявшейся 22 июня в Баку двусторонней встречи лидеров двух государств, сообщает «Азертадж».

Президент Туркмеинстана отметил, что также были подробно обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Подчеркнув, что среди приоритетных направлений были выделены энергетика, транспорт, химическая и текстильная промышленность и ряд других направлений, Бердымухамедов сообщил, что достигнута договоренность о тесном сотрудничестве в деле создания транспортно-транзитных коридоров по линии Восток-Запад через территории двух стран.

Отдельное внимание, по его словам, было уделено развитию культурно-гуманитарных связей. Он подчеркнул, что была подтверждена готовность к продолжению и расширению контактов между деятелями культуры двух стран, ежегодному проведению перекрестных Дней культуры.

«Наша делегация высоко оценивает результаты сегодняшней встречи. По итогам встречи был подписан солидный пакет двусторонних документов. Сотрудничество между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой будет развиваться по всем основным направлениям. Это отвечает долгосрочным интересам двух стран и народов», — подчеркнул Бердымухамедов.

Особо отметив большой личный вклад президента Азербайджана в укрепление двусторонних связей, глава государства Туркменистана выразил признательность за это.

Поблагодарив также за переданный в дар Туркменистану нефтяной танкер «Достлуг», Бердымухамедов подчеркнул, что туркменская сторона принимает это как символ братских отношений между двумя странами. Он выразил уверенность, что танкер «Достлуг» будет служить делу процветания двух стран и станет еще одним подтверждением их успешного сотрудничества.

Отметив, что Туркменистан придает большое значение дальнейшему развитию сотрудничества с Азербайджаном, Бердымухамедов подчеркнул, что наши страны и народы связывают вековые традиции добрососедства, общность истории, культуры, языка и духовных ценностей.

«В завершение хотел бы отметить, что Азербайджанская Республика уверенно идет по пути прогресса и процветания», — сказал Бердымухамедов. Он пожелал братскому азербайджанскому народу мира, благополучия и дальнейшего процветания.