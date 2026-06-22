Мы, как ваши друзья, как братья, всегда радуемся вашим успехам, в том числе на международной арене, и всегда поддерживали и будем поддерживать политику нейтралитета Туркменистана, которая уже завоевала большую общественную поддержку в мире.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Глава государства добавил, что сегодня также много говорилось о транспортно-логистической сфере.

«Естественно, сотрудничество в этой сфере между нашими странами носит уже долгосрочный, я бы сказал, стратегический характер не только для нас, не только для наших соседей, но и для обширной географии», — сказал президент Ильхам Алиев.

«Поскольку сегодня не так-то много в мире надежных, безопасных транспортных путей, объединяющих страны, которые между собой сотрудничают. Это большое достижение», — отметил глава государства.