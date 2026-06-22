Подводный кабель для Транскаспийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) отправили в Азербайджан через порт Курык.

Об этом председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин написал на своей странице в сети Facebook.

Багдат Мусин поблагодарил министерства промышленности, финансов, искусственного интеллекта и цифрового развития, а также таможенные службы. По его словам, с их участием груз был обработан в сжатые сроки. Он погружен на баржу, которая направляется в азербайджанский порт Алят.

«Очень важно, чтобы кабель был доставлен в целости и сохранности», — добавил предправления АО «Казахтелеком».