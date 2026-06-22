Завтра, 23 июня, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет преобладать северо-восточный ветер, который днем сменится юго-восточным.

Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 19-22, днем — 27-32° тепла. Атмосферное давление — 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-65, днем — 45-50%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются кратковременные осадки, в горных и предгорных районах дожди примут интенсивный характер, не исключаются грозы и град. Ночью и утром в отдельных горных районах прогнозируется туман, будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-25, днем — 30-35°, в горах ночью 10-15, днем 18-23, местами — до 25-28° тепла.