В Боливии потерпел крушение легкий самолет военно-воздушных сил — погибли все шесть человек, находившихся на борту. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

По предварительным данным, среди погибших — четверо военнослужащих и двое гражданских. Самолет вылетел из аэропорта Эль-Альто в направлении Кочабамбы, однако вскоре связь с экипажем была потеряна. Позже обломки обнаружили в районе Серро-Саяри.

Для выяснения причин катастрофы начато официальное расследование. По информации местных СМИ, перед аварией воздушное судно выполняло патрульный полет над трассой, перекрытой на фоне продолжающегося внутреннего кризиса в стране.