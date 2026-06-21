Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет усиливать удары по территории России в ответ на продолжающиеся атаки РФ.

В интервью ТСН он отметил, что Украина намерена ежедневно отвечать на удары и постепенно увеличивать интенсивность таких действий.

По словам Зеленского, в 2026 году Украина смогла усилить свои возможности благодаря развитию собственного оборонно-промышленного комплекса, работе Сил обороны и производству дальнобойных средств поражения.

Президент также заявил, что война должна ощущаться и на территории России, поэтому удары будут направляться по объектам, связанным с обеспечением российской военной инфраструктуры.

Кроме того, Зеленский сообщил об ударе по объекту в Тюменском регионе РФ. По его словам, для операции были использованы новые украинские беспилотники Fire Point, способные выполнять задачи на дальних дистанциях — маршрут полета составил около 2500 километров.