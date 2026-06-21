Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар 21 июня 2026 года сообщил, что Иран не будет взимать транзитные пошлины с судов, проходящих через Ормузский пролив, в течение ближайших 60 дней. Заявление прозвучало в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya.

Исхак Дар подчеркнул, что свободное судоходство в проливе является приоритетом для многих государств в регионе.

По его словам, Китай поддерживает проход судов в обоих направлениях без каких-либо дополнительных сборов. Это заявление совпало с дипломатическими усилиями по деэскалации напряженности в Персидском заливе.