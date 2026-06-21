Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что его приоритетами в ходе переговоров с Ираном в Швейцарии являются «достижение прогресса» в ядерной сфере и прекращение огня в Ливане.

«Это две главные вещи, на которых мы будем сосредоточены. Я уверен, что у иранцев тоже будут вопросы, которые они хотели бы обсудить», — сказал он.

Вэнс подчеркнул, что в переговорах будут участвовать как политическое руководство на высшем уровне, так и техническая команда.

При этом, вице-президент США заявил, что останется в Швейцарии лишь на «день или два», однако выразил надежду на продвижение в ходе переговоров в вопросе иранской ядерной программы.

Вэнс отмечал, что планы его поездки, представляя собой «тонкий координационный танец», неоднократно корректировались в течение последней недели. Такие изменения вице-президент объяснил в том числе «дипломатическими протоколами».