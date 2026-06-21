Иран пригрозил США приостановкой поставок ближневосточных энергоресурсов, если Вашингтон не будет соблюдать условия меморандума о взаимопонимании. Соответствующее заявление опубликовал советник верховного лидера Исламской Республики Мохаммад Мохбер на своей странице в соцсети X.

«Американцы лучше разбираются в экономике и соотношении затрат и выгод. Если соглашение останется только на бумаге, поставки энергоресурсов с Ближнего Востока также прекратятся», — написал он.

По словам Мохбера, иранские переговорщики «не успокоятся, пока не добьются полного выполнения обязательств и соблюдения прав страны».

Сегодня, 21 июня, в Швейцарии должны состоятся переговоры между США и Ираном. Со стороны США на встречу направились вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.