Премьер Словакии Роберт Фицо заявил в видеообращении в Facebook, что не упустит «ни одной возможности» вести диалог с российским президентом Владимиром Путиным.

По словам премьер-министра, он — сторонник диалога и готов вести его также с украинским лидером Владимиром Зеленским вопреки противоречиям по многим темам.

«У Европейского союза есть очень сильные инструменты для того, чтобы позитивно и с уважением к интересам Украины влиять на поведение и решение украинского политического руководства», — сказал Фицо.