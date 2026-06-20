Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал ЕС к терпению в споре о переговорах с Россией. Об этом пишет Die Zeit.

Он отметил, что имя переговорщика определится, если переговоры состоятся. А сейчас европейцам пока не нужно его выбирать.

«Нам не нужно сегодня решать, кто будет говорить от имени Европейского союза», — сказал Мерц после окончания саммита в Брюсселе.

При этом Мерц подчеркнул, что глава Евросовета Антониу Кошта должен будет сыграть свою роль в любых потенциальных переговорах. Однако, по мнению немецкого канцлера, Украина сама должна решить, кто будет вести диалог с Россией.