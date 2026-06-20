Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф вылетел в Швейцарию для участия в первом раунде переговоров с делегацией Ирана по ядерной сделке, сообщил американский новостной портал Axios со ссылкой на источник в США. По его словам, еще один представитель Белого дома — зять президента страны Дональда Трампа Джаред Кушнер — уже находится в Швейцарии.

Как указывает Axios, 19 июня в Швейцарию прибыл премьер-министр Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани — один из ключевых посредников между США и Ираном. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи планирует прилететь в Швейцарию 20 июня, но планы могут измениться, утверждает источник издания.

Другой собеседник Axios заявил, что Арагчи 19 июня заявил своим коллегам из стран, посредничающих в переговорах с США, о «критической важности» прекращения огня в Ливане для Ирана. Утверждается, что иранцы хотят увидеть устойчивое перемирие в регионе до начала переговоров. Так что пока не ясно, назначена ли дата встречи делегаций двух стран.

Переговоры представителей Вашингтона и Тегерана должны были состояться 19 июня. На них планировалось подписание меморандума о взаимопонимании между двумя странами. Один из его основных пунктов — прекращение боевых действий по всей линии фронта, включая Ливан. Документ также предполагает, что со дня его подписания начинается 60-дневный период переговоров между США и Ираном, в ходе которого они должны согласовать окончательный вариант мирного соглашения

Однако в итоге документ подписали 17 июня дистанционно, а встречу в Швейцарии «перенесли». 19 июня СМИ сообщили, что сторонам удалось договориться о перемирии.