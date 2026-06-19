МЧС обратилось к населению в связи с использованием мест, не предназначенных для купания.

«Несмотря на проводимую Министерством по чрезвычайным ситуациям масштабную разъяснительную работу, с сожалением вынуждены отметить, что по-прежнему имеют место случаи использования некоторыми гражданами, в том числе детьми и подростками, в качестве мест для купания каналов, рек, арыков, искусственных озёр и других водоёмов, не предназначенных для этих целей, что в ряде случаев приводит к трагическим последствиям.

Так, с 1 июня по сегодняшний день зарегистрированы факты гибели 12 человек в результате утопления в подобных не предназначенных для купания местах.

Следует учитывать, что каналы, арыки, реки, озёра и другие водоёмы, не предназначенные для купания, имеют опасный подводный рельеф, быстрое течение, неопределённую глубину, ограниченную видимость и другие опасные особенности, что при использовании этих водоёмов для отдыха и охлаждения в летний период создаёт серьёзную угрозу жизни и здоровью.

В связи с изложенным Министерство по чрезвычайным ситуациям ещё раз обращается к населению, особенно к родителям, с призывом не оставлять детей и подростков без присмотра, строго соблюдать соответствующие правила безопасности и не использовать в качестве мест для купания водоёмы, не предназначенные для этих целей», — говорится в обращении.