19 июня в некоторых частях Баку, а также Сальянского и Масаллинского районов будут временно ограничены поставки электроэнергии в связи с проведением ремонтных и профилактических работ.

Как сообщили в ОАО «Азеришыг», работы проводятся для повышения качества электроснабжения и удовлетворения растущего спроса на электроэнергию.

В поселке Пираллахы с 09:00 до 12:00 ограничения затронут ряд многоквартирных и частных домов на улице Сулеймана Багирова.

В Ясамальском районе Баку с 10:00 до 13:00 электроэнергия будет отключена на части улиц Фармана Салманова, Хыдыра Мустафаева, Назима Хикмета, Хагана Дадашова, Дадаша Буниядзаде и Умида Акберова.

В Низаминском районе с 10:00 до 13:00 перебои в электроснабжении затронут отдельные участки улиц Камиля Балакишиева, Алифа Гаджиева, а также проспекта Гара Гараева.

В Сальянском районе с 10:00 до 13:00 подача электроэнергии будет приостановлена в селах Гарачала, Чадырлы, Баширбейли, Памбыккенд, Йолустю, Йени Улуханлы, Биринджи Варлы, Икинджи Варлы, Пейк и Дюзенлик.

В Масаллинском районе с 10:00 до 12:00 без электричества временно останутся села Гызылагач, Гусейнхаджилы и Виляш.

После завершения ремонтных и профилактических работ электроснабжение будет восстановлено в полном объеме.