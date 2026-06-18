Швейцария потеряла статус самой конкурентоспособной экономики мира, опустившись на третье место в рейтинге, подготовленном международным институтом управленческого развития IMD. Об этом сообщает Bloomberg.

Лидером списка стал Сингапур, уже занимавший первую позицию в 2024 году, а на второе место поднялся Гонконг.

Утрату Швейцарией первенства объясняют высокими торговыми пошлинами США и сильным швейцарским франком, негативно повлиявшими на приток инвестиций. Снижение позиций европейской страны подчеркивает, что даже ключевые мировые экономики уязвимы к изменению потоков капитала и усилению геополитической неопределенности, отметили в IMD.

Что касается других изменений в перечне, то ключевыми стали возвращение в топ-10 рейтинга США, поднявшихся с 13 на 10-е место (в середине 2010-х страна была первой несколько лет подряд), а также подъем Тайваня с шестой на четвертую позицию. На пятой остались ОАЭ.