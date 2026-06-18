Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в последние недели пытался убедить президента США Дональда Трампа не спешить с соглашением с Ираном. Как пишет Wall Street Journal, израильский премьер предупреждал о рисках доверия Тегерану и спрашивал, как Вашингтон намерен гарантировать выполнение Ираном будущих обязательств.

По данным издания, Израиль был удивлен объявлением о прекращении огня и быстрым продвижением переговоров между США и Ираном. В Иерусалиме рассчитывали, что Трамп продолжит военное давление, и даже готовились к возможным новым ударам по иранским объектам.

Нетаньяху призывал Белый дом не предоставлять Ирану значительные послабления без жестких механизмов контроля. Он также запросил срочную встречу с Трампом после того, как узнал о движении США к подписанию соглашения.

Несмотря на разногласия, в Белом доме заявили, что отношения между Трампом и Нетаньяху остаются близкими. Однако материал WSJ указывает на серьезные расхождения между Вашингтоном и Тель-Авивом по вопросу Ирана: дипломатическая сделка или продолжение давления.