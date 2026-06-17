Право участвовать в выборах в РФ имеют 17 политических партий, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова, сообщают российские СМИ.

«К текущему электоральному сезону сейчас выжили 25 партий, которые официально зарегистрированы. Буквально на днях было принято решение, чуть ли не вчера. А из них 17 ныне имеют право на сегодняшний день участвовать в выборах. То есть 17 партий мы ожидаем, что будут участвовать в разной степени в предстоящих выборах», — сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК РФ.

Выборы назначены на 20 сентября, будут избраны 450 депутатов: 225 в одномандатных избирательных округах и 225 по федеральному избирательному округу. Ранее президент России Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.