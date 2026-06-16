Строящаяся автомобильная дорога Мехдиабад–Баксол–проспект Зии Буниятова в будущем будет соединена с проспектом 8 Ноября.

Как сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана, новая магистраль должна напрямую связать северо-западную часть Абшерона с восточными и юго-западными районами Баку. Проект предусматривает продолжение дороги до проспекта Гейдара Алиева, а также дальнейшую интеграцию с транспортной сетью города.

Отмечается, что строительство масштабной трассы начнется от территорий Мехдиабада и Бинагади с последующим подключением к Бинагадинскому шоссе. В результате ожидается более равномерное распределение транспортных потоков в столице.

По данным AYNA, реализация проекта позволит снизить ежедневные заторы на направлениях Бинагади, 20 Января и проспекта Зии Буниятова. Часть автомобилей сможет использовать альтернативные маршруты.

В ведомстве подчеркнули, что новые инфраструктурные проекты вместе с кольцевыми дорогами сформируют единую транспортную сеть и создадут более удобные маршруты для движения.